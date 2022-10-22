Christoph Daum kimdir, kaç yaşında? Christoph Daum'un hastalğı ne?

22 Ekim 2022 Cumartesi, 10:04

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Alman teknik adam Christoph Daum'dan kötü haber geldi.

CHRİSTOPH DAUM KİMDİR?

Christoph Daum, 24 Ekim 1953 yılında Almanya'da doğdu. Daum, futbola 1971 yılında Sportfreunde Hamborn 07 takımında başladı. Bir sezon burada futbol oynadıktan sonra 3 sezon boyunca Eintracht Duisburg forması giydi. 1975'te 22 yaşındayken Köln II takımına transfer oldu. Daum'un buradaki en büyük başarısı 1981'de kazandıkları Almanya Amatör Şampiyonluğu oldu. Daum ise final maçında forma giymemişti. O sezon sonunda 28 yaşında futbol hayatına son verdi.

Christoph Daum'un teknik direktörlük kariyerine 1986'da Köln'de başladı.Daum, 1994 yılında ilk yurt dışı kariyerine Beşiktaş ile başladı. 1996-97 sezonunda Almanya'ya dönen Daum, Bayer 04 Leverkusen'in başına geçti. 2001-02 sezonunda eski takımı Beşiktaş'a döndü. Ekim 2002'de Avusturya ekiplerinden Austria Wien'in başına geçti. 2003-04 sezonu için Türkiye'ye geri dönen teknik adam, bu sefer bir başka İstanbul takımı olan Fenerbahçe'nın başına geçti. 2006 yılında, 2. Bundesliga'da mücadele eden eski takımı 1. FC Köln'e geri döndü. 2009 yılında Daum tekrar Fenerbahçe'nin başına geçti. Daum 2010-11 sezonunun sonlarında Bundesliga'da kalma mücadelesi veren ve teknik direktör Michael Skibbe'yi gönderen Eintracht Frankfurt teknik direktörlüğüne getirildi. 9 Kasım 2011 tarihinde Eintracht Frankfurt'tan ayrıldıktan altı ay sonra Daum, Belçika'nın Club Brugge takımı ile seneliği 1.5 milyon euro'ya yeni teknik direktör olarak anlaştı. Bu rakamla Belçika liginde en çok kazanan teknik direktör unvanını aldı. 2011-2012 sezonu sonunda Daum, sürekli Köln ile Brugge arasında gidip gelmek zorunda kaldığını ve ailesine yeterince vakit ayıramadığını gerekçe göstererek Club Brugge takımından kendi isteği ile ayrıldı.Christoph Daum 14 Ağustos 2013 tarihinde Bursaspor ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Romanya Futbol Federasyonu 2016 yılında Christoph Daum'u teknik direktörlük görevine getirdi. Daum böylelikle ilk kez bir ülkenin millî takımını yönetme şansı elde etti.

CHRİSTOPH DAUM'UN HASTALĞI NE?

Fenerbahçe ile 2 kez, Beşiktaş ile 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Christoph Daum, kanser tedavisi gördüğünü açıkladı.

Alman teknik direktör Daum, "Size özel bir mesaj vermek istiyorum. Ne yazık ki rutin bir muayenenin bir parçası olarak kanser teşhisi aldığım için son birkaç ay içinde gözlerden uzak yaşadım. Teşhisi öğrendiğimizden beri Prof. Dr. Jürgen Wolf ve CIO Köln ekibinin güvenli ellerindeyim. Tedavi bana çok iyi geldiği için mutluyum" dedi.

"BEN BİR SAVAŞÇIYIM"

Daum, "Beni bilirsiniz. Ben bir savaşçıyım. Bu meydan okumayı tüm iyimserliğimle ve tüm gücümle karşıladım. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için mahremiyete ihtiyacım olduğu gerçeğine saygı duymanızı rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Son olarak sevenlerine bir mesaj gönderen Daum, "Hepinizi uyarıyorum. Kanser tedavisine zamanında başlayın" sözleriyle konuşmasını noktaladı.







