Christoph Daum, yoğun bakımda konuştu: 'İyiye gidiyorum'
Alman teknik adam Christoph Daum, yoğun bakımda tutulduğu Köln üniversite kliniğinden açıklama yaptı. Daum yaptığı açıklamada, 'İyiye gidiyorum' dedi.
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor'un eski teknik direktörü Christoph Daum, yoğun bakıma alındığı Köln'deki üniversite kliniğinden açıklama yaptı.
Akciğer kanseri olan 69 yaşondaki futbol adamı, "Bugün ikinci kez kemoterapiye başlıyorum. Tüm ilaçları alıyorum ve besleniyorum. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum. Kemoterapiye rağmen bu hafta sonu tekrar spor yapmak istiyorum. Kötü zamanlar geçirdiğinizde dahi her zaman ayağa kalkmanız, dik durmanız ve geleceği umutla bakmanız önemli." açıklamalarını yaptı.
Sport Bild'de yer alan haberde; Christoph Daum'un, oğlu Jean-Paul'ün mezuniyet töreni için New York'ta olduğu ve burada nefes darlığı nedeniyle hastaneye yattığı belirtildi. Burada 4 gün geçiren Daum, dostu olan Lufthansa yönetim kurulunun eski üyesi Reiner Calmund'un özel bir uçak ayarlamasıyla Köln'e döndü ve burada yoğun bakıma alındı.
Pazartesi gününden bu yana Köln'deki üniversite kliniğinde yatan Daum'un cuma günü hastaneden ayrılması bekleniyor.
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