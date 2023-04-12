Christophe Galtier kimdir, nereli, kaç yaşında? Christophe Galtier hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:28

Güncelleme: 12.04.2023 - 17:28

Fransa, Paris Saint Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier'in geçtiğimiz yıl Nice'te çalıştığı dönemde yolladığı bir e-mail ile çalkalanıyor. PSG kulübünün teknik direktörü Christophe Galtier'in hayatı ve futbol kariyeri araştırılıyor. İşte, Christophe Galtier hakkında dikkat çekenler...

CHRİSTOPHE GALTİER KİMDİR?

Christophe Galtier, 28 Ağustos 1966 Fransa'nın Marsilya şehrinde doğdu. Fransız teknik direktör ve stoper mevkiinde oynayan eski futbolcudur. Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'i çalıştırmaktadır.

Futbolcu olarak kariyerinin büyük kısmını Fransa'da geçirdi. Kariyeri boyunca tüm kulvarlarda 240 maça çıktı ve sadece tek gol attı.

2020-21 sezonu Lille ile lig şampiyonluğunu kazandı ve Ligue 1 Yılın Menajeri seçildi.

CHRİSTOPHE GALTİER HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1985-1987 Marsilya

1987-1990 Lille

1990-1993 Toulouse

1993-1994 Angers

1994-1995 Nîmes

1995-1997 Marsilya

1997-1998 Monza

1998-1999 Liaoning

CHRİSTOPHE GALTİER HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

1999-2001 Marsilya (asistan)

2001-2002 Aris (asistan)

2002-2004 Bastia (asistan)

2004 El-Ayn (asistan)

2005 Portsmouth (asistan)

2006-2007 Sochaux (asistan)

2007-2008 Lyon (asistan)

2008-2009 Saint-Étienne (asistan)

2009-2017 Saint-Étienne

2017-2021 Lille

2021-2022 Nice

2022- Paris Saint-Germain

"CUMA NAMAZINA GİDEN PİSLİKLER!"

Fransız basınındaki haberlerde; Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier'in Christophe Galtier'in kendisine Müslüman ve siyahi futbolcularla ilgili sözlere yer verildi.

Galtier'in Julien Fournier'e yolladığı e-mail'de "Sadece siyahi oyunculardan ve yarısı Cuma günleri camiye namaz kılmaya giden pisliklerden oluşan bir takım. Bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz. Takım bana uymuyor ve bu şehrin insanlarının istediklerine de aykırı. Dün gece restorana gittim ve herkes siyahlardan oluşan bir takımımız olduğunu söyleyerek bana takıldı" şeklinde ırkçı söylemlerde bulunduğu gündem oldu.