Yayınlanma: 11.04.2023 - 17:51

Güncelleme: 11.04.2023 - 17:51

Brezilya ekiplerinden Flamengo'da üst üste kaybedilen kupaların ardından beklenen karar alındı. Flamengo Kulübü, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı. Peki, Vitor Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? Vitor Pereira hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?

VİTOR PEREİRA KİMDİR?

Vitor Pereira, 26 Temmuz 1968 tarihinde Portekiz'in Espinho şehrinde doğdu. Asıl adı Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira'dır.

Vitor Pereira futbolculuğa Sporting de Espinho kulübünde başladı. Kariyeri boyunca orta saha olarak, ülkesinin amatör kulüplerinde forma giyen Pereira, 28 yaşında futbolu bıraktı.

Futbolu bıraktıktan sonra çalışmaya başlayan Vitor Pereira, 2004 yılında Sanjoanense'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. 2005 yılında, daha önce formasını giydiği Espinho'nun başına geçtikten sonra; 2007'de Porto altyapısında ikinci kez antrenörlüğe başladı. 2008-09 sezonunda, Segunda Liga'da mücadele eden Santa Clara'da göreve başladı.

2010 yazında Santa Clara'daki görevinden ayrılarak, daha önce altyapısında görev aldığı Porto'da André Villas-Boas'ın yardımcılığına başladı. Villas-Boas'ın Haziran 2011'de Chelsea ile anlaşmasıyla birlikte, Porto'nun yeni teknik direktörü oldu. Porto ile, iki Primeira Liga şampiyonluğu ve iki Supertaça Cândido de Oliveira kazandı.

2013-14 sezonunda, Suudi Arabistan'ın El-Ehli kulübünde görev yaptı. Ocak 2015'te, kovulan Míchel'in yerine Olympiakos'un teknik direktörlüğüne getirildi ve yarım sezonda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı. 9 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe için Giuliano Terraneo ile birlikte İstanbul'a geldi.

11 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.

19 Aralık 2016 tarihinde 1860 Münich ile yeni bir yola çıkarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.

2 Temmuz 2021'de yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. 20 Aralık 2021'de Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.

VİTOR PEREİRA HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

1986-1987 Avanca

1987-1988 Oliveirense

1988-1990 Avanca

1990-1991 Esmoriz

1991-1993 Estarreja

1993-1994 Fiães

1994-1995 São João de Ver

1995-1996 Lobão

VİTOR PEREİRA HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?

2004-2005 Sanjoanense

2005-2007 Espinho

2008-2010 Santa Clara

2010-2011 Porto (yardımcı antrenör)

2011-2013 Porto

2013-2014 El-Ehli

2015 Olympiakos

2015-2016 Fenerbahçe

2017 1860 München

2017-2020 Shanghai SIPG

2021 Fenerbahçe

2022 Corinthians

2023 Flamengo

VİTOR PEREİRA BAŞARILARI

Porto

Primeira Liga: 2011-12, 2012-13

Supertaça Cândido de Oliveira: 2011, 2012

UEFA Süper Kupası ikinciliği: 2011

Taça da Liga ikinciliği: 2012-13

El-Ehli

Kral Kupası ikinciliği: 2014

Olympiakos

Super League: 2014-15

Kipello Ellados: 2014-15

Shanghai SIPG