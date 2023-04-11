Vitor Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? Vitor Pereira hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Brezilya ekiplerinden Flamengo'da teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılması yönünde karar alındı. Futbolseverler, Vitor Pereira'nın kim olduğunu ve hangi takımlarda futbol oynayıp, hangi takımlarda teknik direktörlük yaptığı merak ediyor. Peki, Vitor Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? Vitor Pereira hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
Brezilya ekiplerinden Flamengo'da üst üste kaybedilen kupaların ardından beklenen karar alındı. Flamengo Kulübü, Portekizli teknik direktörü Vitor Pereira ile yollarını ayırdığını açıkladı. Peki, Vitor Pereira kimdir, nereli, kaç yaşında? Vitor Pereira hangi takımlarda teknik direktörlük yaptı?
VİTOR PEREİRA KİMDİR?
Vitor Pereira, 26 Temmuz 1968 tarihinde Portekiz'in Espinho şehrinde doğdu. Asıl adı Vítor Manuel de Oliveira Lopes Pereira'dır.
Vitor Pereira futbolculuğa Sporting de Espinho kulübünde başladı. Kariyeri boyunca orta saha olarak, ülkesinin amatör kulüplerinde forma giyen Pereira, 28 yaşında futbolu bıraktı.
Futbolu bıraktıktan sonra çalışmaya başlayan Vitor Pereira, 2004 yılında Sanjoanense'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadı. 2005 yılında, daha önce formasını giydiği Espinho'nun başına geçtikten sonra; 2007'de Porto altyapısında ikinci kez antrenörlüğe başladı. 2008-09 sezonunda, Segunda Liga'da mücadele eden Santa Clara'da göreve başladı.
2010 yazında Santa Clara'daki görevinden ayrılarak, daha önce altyapısında görev aldığı Porto'da André Villas-Boas'ın yardımcılığına başladı. Villas-Boas'ın Haziran 2011'de Chelsea ile anlaşmasıyla birlikte, Porto'nun yeni teknik direktörü oldu. Porto ile, iki Primeira Liga şampiyonluğu ve iki Supertaça Cândido de Oliveira kazandı.
2013-14 sezonunda, Suudi Arabistan'ın El-Ehli kulübünde görev yaptı. Ocak 2015'te, kovulan Míchel'in yerine Olympiakos'un teknik direktörlüğüne getirildi ve yarım sezonda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı. 9 Haziran 2015 tarihinde, Fenerbahçe için Giuliano Terraneo ile birlikte İstanbul'a geldi.
11 Haziran 2015 tarihinde Fenerbahçe, yaptığı açıklamayla Pereira ile 2 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurdu.
19 Aralık 2016 tarihinde 1860 Münich ile yeni bir yola çıkarak 2 yıllık sözleşme imzaladı.
2 Temmuz 2021'de yeniden Fenerbahçe'nin teknik direktörü oldu. 20 Aralık 2021'de Pereira ile sözleşmesinin sonlandırılması konusunda anlaşma sağlandığı açıklandı.
VİTOR PEREİRA HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?
- 1986-1987 Avanca
- 1987-1988 Oliveirense
- 1988-1990 Avanca
- 1990-1991 Esmoriz
- 1991-1993 Estarreja
- 1993-1994 Fiães
- 1994-1995 São João de Ver
- 1995-1996 Lobão
VİTOR PEREİRA HANGİ TAKIMLARDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?
- 2004-2005 Sanjoanense
- 2005-2007 Espinho
- 2008-2010 Santa Clara
- 2010-2011 Porto (yardımcı antrenör)
- 2011-2013 Porto
- 2013-2014 El-Ehli
- 2015 Olympiakos
- 2015-2016 Fenerbahçe
- 2017 1860 München
- 2017-2020 Shanghai SIPG
- 2021 Fenerbahçe
- 2022 Corinthians
- 2023 Flamengo
VİTOR PEREİRA BAŞARILARI
Porto
- Primeira Liga: 2011-12, 2012-13
- Supertaça Cândido de Oliveira: 2011, 2012
- UEFA Süper Kupası ikinciliği: 2011
- Taça da Liga ikinciliği: 2012-13
El-Ehli
- Kral Kupası ikinciliği: 2014
Olympiakos
- Super League: 2014-15
- Kipello Ellados: 2014-15
Shanghai SIPG
- Congguo Cuçio Şiehui Çaoci Liensai: 2018
- Çin FA Süper Kupası: 2019
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