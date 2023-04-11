Milot Rashica kimdir, nereli, kaç yaşında? Milot Rashica hangi takımlarda futbol oynadı?

Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Kosovalı futbolcusu Milot Rashica'nın kim olduğu ve hangi takımlarda forma giydiği futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Milot Rashica kimdir, nereli, kaç yaşında? Milot Rashica hangi takımlarda futbol oynadı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 15:31
Milot Rashica kimdir, nereli, kaç yaşında? Milot Rashica hangi takımlarda futbol oynadı?
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Galatasaray'ın şampiyonluk yarışındaki önemli oyuncularından biri olan Milot Rashica son dönemlerdeki çıkışıyla futbolseverlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Milot Rashica kimdir, nereli, kaç yaşında? Milot Rashica hangi takımlarda futbol oynadı? İşte ayrıntılar...

MİLOT RASHİCA KİMDİR?

Milot Rashica, 28 Haziran 1996 tarihinde Yugoslavya, Vıçıtırın'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan Kosovalı milli futbolcu Milot Rashica, İngiltere Championship takımlarından Norwich City'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2013 yılında KF Vushtrria takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City takımlarında forma giydi.

MİLOT RASHİCA HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

2008-2012 Kurda

2012-2013 KF Vushtrria

Profesyonel Kariyeri;

2013-2015 KF Vushtrria

2015-2018 Vitesse

2018-2021 Werder Bremen

2021– Norwich City

2022– Galatasaray (kiralık)

MİLOT RASHİCA MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2012 Arnavutluk U-17

2014 Arnavutluk U-19

2015-2016 Arnavutluk U-21

2016 Arnavutluk

2016– Kosova



Milot Rashica galatasaray kimdir?

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