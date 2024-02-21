CIES raporu açıklandı: Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, sezon başında 7 oyuncusundan 56.3 milyon Euro'luk tarihi gelir elde etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, CIES raporuna göre 25 yaş altı 3 genç yıldızı ile bu rakamın çok üzerine çıkabilir.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.02.2024 - 12:54
CIES raporu açıklandı: Fenerbahçe tarihi gelir elde edebilir!
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Uluslararası Spor Araştırma Merkezi'ne (CIES) göre Süper Lig'de 25 yaş altı en değerli 5 futbolcunun 3'ü Fenerbahçe forması giyiyor.

Prestijli kuruluşun hesaplamalarına göre Ferdi Kadıoğlu 20.9 milyon Euro ile ilk sırada yer aldı. 24 yaşındaki genç yıldızı 20.8 milyon Euro ile Sebastian Szymanski takip etti. İsmail Yüksek de 13.8 milyon Euro ile tablonun 5. sırasında kendisine yer buldu. 1999 doğumlu olan üç futbolcunun değeri 55.5 milyon Euro'yu buluyor. Sarı-lacivertli kulübün beklentisi ise bu rakamın çok üzerinde.

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TAKIMDAN AYRILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

Sözcü'nün haberine göre, sezon başında 7 futbolcu satışından tam 56.3 milyon Euro elde ederek tüm zamanların Süper Lig rekorunu kıran Kanarya'nın bu yıl bu rakamın çok üzerine çıkması işten bile değil.

Ferdi, Szymanski ve İsmail Yüksek için ciddi talipler kapıda bekliyor. Ayrıca Oosterwolde ve Osayi Samuel de Fenerbahçe'nin diğer gözde isimleri. Başkan Ali Koç önceki günlerde yaptığı açıklama ile Ferdi Kadıoğlu'nun büyük ihtimalle sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklamıştı. Ferdi ve Szymanski'den beklenen bonservis bedeli ise minimum 25'er milyon Euro...

"AVRUPA PLANI YAPMAK İSTEYEN..."

Başkan Ali Koç Avrupa'dan ciddi teklifler almaya başlayan Ferdi, Szymanski, İsmail Yüksek ve Oosterwolde ile bir görüşme gerçekleştirerek, "Siz şampiyonluğa odaklanın. Şampiyon olduktan sonra her şey kolay. Her giden oyuncumuz kulübüne para kazandırarak ve mutlu şekilde ayrıldı. Avrupa planı yapmak isteyen kimseye zorluk çıkarmayız" dedi.  


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