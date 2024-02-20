Fenerbahçe Opet, 5 setli maçta istediğini alamadı
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Stuttgart'a 3-2 kaybetti.
Voleybol'da CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Stuttgart ile karşılaştı.
Karşılaşmadan Fenerbahçe Opet, 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.
Göz Atın
İki takım arasında rövanş karşılaşması 28 Şubat Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
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