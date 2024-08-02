Cihan Çanak: 'Çok heyecanlandım'

Yayınlanma: 02.08.2024 - 00:16

Güncelleme: 02.08.2024 - 00:16

Trabzonspor'da Cihan Çanak, Ruzomberok'u mağlup ederek tur atladıkları maçın ardından açıklamalar yaptı.

Cihan, "Tuttuğun takımın taraftarı önünde oynamak nasıl bir duygu?" sorusuna, "Çok büyük duyguydu. Çok heyecanlıydım ama çok memnunum" açıklamasını yaptı.

Genç oyuncu ayrıca, "Gencim ama 70 tane maçım var profesyonel olarak. İnşallah her maçta asist veya gol atarım. İlk yarı biraz zordu ama ikinci yarıda iyi oynadık. İkinci yarıda maçı kapattık, iyi oynadık" dedi.