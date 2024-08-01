Draguş taraftara 'merhaba' dedi: Trabzonspor evinde turladı!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 22:22

Güncelleme: 01.08.2024 - 23:32

Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda 2-0’ın rövanşında Trabzonspor, Slovakya'nın Ruzomberok takımını Papara Park'ta konuk etti.

Bordo mavililer, yeni transfer Denis Draguş'un 65. dakikada attığı golle maçı 1-0, eşleşmeyi 3-0 kazandı.

TRABZONSPOR’UN RAKİBİ

Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

35. GALİBİYETİNİ ALDI

Trabzonspor, Ruzomberok ile birlikte UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 95. maçına çıktı.

Bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 95 maçta 38 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 35 maçta ise rakiplerine boyun eğdi.

ABDULLAH AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör Abdullah Avcı, 2-0 kazandıkları ilk karşılaşmanın 11'inden Bardhi ve Umut Güneş'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine ilk maçta sonradan oyuna girerek takımının ikinci golünü atan Cihan Çanak ve yeni transfer Malheiro'yu sahaya sürdü.

Ruzomberok ile oynanan ilk maçta sağ bekte görev yapan Ozan Tufan, Malheiro'nun sağ bekte forma giymesiyle orta alanda görev aldı.

Trabzonspor'da ilk maçta sakatlanan Borna Barisic maç kadrosunda yer aldı. Lisansı geç çıkarılan Savic, yeni transfer Okay Yokuşlu ile henüz fiziksel olarak hazır olmayan Hüseyin Türkmen, maç kadrosunda yer almadı.