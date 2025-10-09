ÇİMSA ÇBK Mersin, Umana Reyer'e mağlup oldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
9.10.2025 22:48:00
FIBA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında ÇİMSA ÇBK Mersin, Umana Reyer'e 72-62 mağlup oldu.

ÇİMSA ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer ekibine 72-62 yenildi.

Salon: Palasport Taliercio

Hakemler: Viktor Nagy (Macaristan), Ilias Karpanos (Yunanistan), Branimir Galic (Hırvatistan)

Umana Reyer: Cubaj 9, Dojkic 9, Santucci 10, Holmes 7, Dudasova 2, Charles 15, Mavunga 11, Pasa 2, Fassina 7, Nicolodi

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş 4, Ayşenaz Harma 4, Juskaite 4, Burke 19, Vanloo 8, Sevgi Tonguç 2, Büşra Akbaş 7, Hayes 10, Esra Ural Topuz 4, Asena Yalçın, Sinem Ataş

1. Periyot: 23-21

Devre: 38-41

3. Periyot: 57-54

