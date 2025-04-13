Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague ikincisi!

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Final maçında Çimsa ÇBK Mersin, ZVVZ USK Prag'a 66-53 mağlup oldu ve organizasyonu ikinci tamamladı.

Çimsa ÇBK Mersin, Euroleague ikincisi!
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AA
Yayınlanma: 13.04.2025 - 22:53

Basketbolda İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'de Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag'a finalde 66-53 yenilen Çimsa ÇBK Mersin, organizasyonu ikinci tamamladı.

Mücadeleye 10-0'lık seriyle başlayan ZVVZ USK Prag'a Johannes, Howard, Magbegor ve Carleton'un sayılarıyla karşılık veren Çimsa ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 34 saniye kala beraberliği (11-11) yakaladı. Bu dakikadan sonra yay gerisinden isabetli şutlar bulan Çekya ekibi, ilk çeyreği 24-17 önde tamamladı.

İkinci periyoda iyi başlayan ZVVZ USK Prag, 13. dakikada farkı 15 sayıya (17-32) çıkardı. Anderson, Carleton ve Howard'ın sayılarıyla farkı azaltmaya çalışan Çimsa ÇBK Mersin'e Vorackova, Vyoralova ve Jones'la karşılık veren ZVVZ USK Prag, soyunma odasına 42-29 önde gitti.

Karşılıklı sayılarla başlayan üçüncü çeyreğin 24. dakikası Çekya temsilcisinin 42-34 üstünlüğüyle geçildi. Bu dakikadan sonra pota altı ve serbest atış çizgisinden bulduğu sayılarla 8-0'lık seri yakalayan Çimsa ÇBK Mersin, periyodun bitimine 3 dakika 14 saniye kala eşitliği (42-42) yakaladı. Son dakikalarda 7-0'lık seri yakalan ZVVZ USK Prag, üçüncü çeyreği 49-42 önde bitirdi.

Final periyoduna etkili başlayan Çimsa ÇBK Mersin, 34. dakikada farkı 3 sayıya (50-53) indirdi. Bu dakikadan sonra Jones ve Vyoralova ile sayılar bulan Çekya temsilcisi, mücadelenin bitimine 3 dakika 14 saniye kala yine farkı 7 sayıya (53-61) çıkardı. İyi oyununu sürdüren ZVVZ USK Prag, mücadeleyi 66-53 kazandı.

ZVVZ USK Prag şampiyonluğa ulaşırken, Çimsa ÇBK Mersin ise 2023'ün ardından yine organizasyonu ikinci sırada tamamladı.

Salon: Principe Felipe

Hakemler: Ariadna Chueca (İspanya), Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Mihkel Manniste (Estonya)

Çimsa ÇBK Mersin: Anderson 5, Johannes 7, Carleton 15, Rupert 7, Howard 19, Araujo, Fauthoux, Samuelson

ZVVZ USK Prag: Oblak 1, Vorackova 8, Ayayi 14, Jones 24, Magbegor 9, Andelova, Vyoralova 10, Hof, Cazorla

1. Periyot: 17-24

Devre: 29-42

3. Periyot: 42-49


Etiketler: #ÇİMSA ÇBK Mersin #ZVVZ USK Prag #Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

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