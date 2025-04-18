Fenerbahçe Opet, Çimsa ÇBK Mersin'i devirdi: Şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı!

Yayınlanma: 18.04.2025 - 21:06

Güncelleme: 18.04.2025 - 21:06

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Opet ile Çimsa ÇBK Mersin takımları Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaştı.

SERİDE FARKI AÇTI

Fenerbahçe, salondan 85-54 galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe, bu galibiyetle seride durumu 2-0'a getirdi. Sarı-lacivertliler, Çimsa ÇBK Mersin karşısında bir maç daha kazanması durumunda şampiyon olacak.

Toplamda 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı serinin üçüncü maçı 20 Nisan Pazar günü Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak. Takımlardan birinin 3 galibiyete ulaşamaması durumunda oynanacak 4. ve 5. maçların programı ise daha sonra açıklanacak.