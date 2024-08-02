Çin, tramplen atlamada altın madalya kazandı

Paris 2024'te Çin, erkekler senkronize 3 metre tramplen atlamada 446.10 puanla altın madalya kazandı. Meksika gümüş, Büyük Britanya ise bronz madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 02.08.2024 - 18:44
Çin, tramplen atlamada altın madalya kazandı
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Çin, erkekler senkronize 3 metre tramplen atlamada altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Çinli Long Daoyi ile Wang Zongyuan, 446.10 puanla altın madalyaya ulaştı.

Juan Maunel Celaya Hernandez ve Osmar Olvera Ibarra'nın yer aldığı Meksika 444.03 puanla gümüş, Anthony Harding ve Jack Laugher'in bulunduğu Büyük Brintanya ise 438.15 puanla bronz madalya aldı.


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