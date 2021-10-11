Cinayete karışan eski futbolcu Sezer Öztürk davasında yeni gelişme

11 Ekim 2021 Pazartesi, 12:43

Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk ve arkadaşlarının trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmasının cinayete uzanan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık silah ve bıçakların kullanıldığı ve 1 kişi hayatını kaybedip 4 kişinin ise yaralandığı olayda Sezer Öztürk'ün de aralarında bulunduğu şüphelilerin HTS kayıtlarını istedi.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'de de forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk'ün karıştığı kavgada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı. Olay sonrası kayıplara karışan Sezer Öztürk halen bulunamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın detaylarını aktaran CNN TÜRK muhabiri Ceylan Sever, "Önemli bir detay var soruşturmada. O da dosyayı tamamen aydınlatması beklenen bir detay. Savcılık olay yerinde bulunan kişilerin HTS kayıtlarını, baz istasyonlarına yansıyan telefon HTS kayıtlarını istedi. Kimlerle kimlerin nasıl bir irtibatta kaldığı bu HTS kayıtları ile ortaya çıkacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül Pazar günü akşam 17.30 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, Halil İbrahim Scholten (24) babası, ağabeyi ve arkadaşlarıyla mangala gittiği esnada olay yerine gelen eski futbolcu Sezer Öztürk'le arkadaşları arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesiyle lüks otomobilinden ateş açan Öztürk olay yerinden uzaklaştı. Silahların konuştuğu kavga sonucu Halil İbrahim Scholten hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında eski futbolcu Sezer Öztürk'ün yanında Ö.G. ve A.M.'nin de olduğu, bu iki ismin de Öztürk'le birlikte hareket ettiği anlaşıldı. Öztürk ve arkadaşı Ö.G. firar ederken olaydan bir gün sonra Öztürk'ün şoförü olduğu anlaşılan A.M. teslim oldu.

'Kasten öldürme' suçundan tutuklanan Sezer Öztürk'ün şoförü, olay günü orada olmadığını, eski futbolcunun oğlunun kendisini arayarak kavga ettiğini söylediğini ve kendi aracıyla olay yerine giderken jandarmayı görünce geri döndüğünü söyledi.

Savcılık çelişkileri gidermek için şüphelilerin telefonları aracılığıyla yaptıkları görüşmelerin arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları gibi bilgilerini kapsayan HTS kayıtlarını istedi.