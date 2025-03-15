Çinli bisikletçi Yuan Liying, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda dünya rekoru kırdı

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda dünya rekoru kırıldı.

Çinli bisikletçi Yuan Liying, 2025 UCI Pist Bisikleti Uluslar Kupası'nda dünya rekoru kırdı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 16:47

Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen organizasyonda kadınlar sprint kategorisinde ilk kez 10 saniyenin altına inildi.

Çinli kadın bisikletçi Yuan Liying, 9.976 saniye ve 72.173 kilometre/saat ortalama hız yakalayarak dünya rekoru kırdı.


Etiketler: #dünya rekoru #konya #Yuan Liying
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler