Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı
Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında kadınlar cirit atmada Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı.
5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 branşta yarışlar devam ediyor.
Konya Atletizm Sahası'nda yapılan cirit atma yarışında milli sporculardan Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı.
Yarışta Özbekistanlı Nargizakron Kuchkarova bronz madalyanın sahibi oldu.
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