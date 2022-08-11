Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı

Konya'da düzenlenen 5'inci İslami Dayanışma Oyunları kapsamında kadınlar cirit atmada Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 22:36
Cirit atmada milliler 2 madalya kazandı
Abone Ol google-news

5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda 24 branşta yarışlar devam ediyor.

Konya Atletizm Sahası'nda yapılan cirit atma yarışında milli sporculardan Esra Türkmen altın, Eda Tuğsuz gümüş madalya kazandı.

Yarışta Özbekistanlı Nargizakron Kuchkarova bronz madalyanın sahibi oldu.


Cirit Altın Madalya bronz madalya Gümüş Madalya madalya İslami Dayanışma Oyunları

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler