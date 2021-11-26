Ciro Immobile: "Galatasaray maçıyla lider bitirebiliriz"
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray ile liderlik maçında karşılaşacak Lazio'da Ciro Immobile konuştu.
Lazio, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Lokomotiv Moskova'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek üst turu çıkmayı garantiledi.
Karşılaşmanın ardından görüşlerini aktaran Ciro Immobile, "İlk yarıda iyi oynadık, Lokomotiv ise agresifti. Onları çok koşturduk ve yoruldular, gol için biraz daha zamana ihtiyacımız kaldı. İkinci yarıda ise golleri de bulduk" dedi.
Galatasaray'la oynanacak maçı ve liderlik yarışı sorulan İtalyan golcü, "Galatasaray maçıyla birlikte grubu lider bitirebiliriz ancak burada elemeye kalmak da önemli" şeklinde konuştu.
Lokomotiv karşısında iki kez oenaltıyı gole çevirmesine yorum yapan 31 yaşındaki futbolcu, "İlk penaltı çok güzel bir hareketin sonucuydu ancak aynı maçta arka arkaya iki penaltı atmak kolay değildir. Maçta kendime adıma şunu söyleyebilirim, ikinci yarı benim için daha iyiydi." ifadelerini kullandı.
GALATASARAY VE LAZIO ÜST TURA YÜKSELDİ
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda temsilcimiz Galatasaray ile Lazio üst tura yükseldi. Grupta Galatasaray'ın 11, Lazio'nun ise 8 puanı bulunuyor. İki takım 9 Aralık'ta Roma'da liderlik için karşı karşıya gelecek.
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