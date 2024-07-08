Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:28

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:28

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, transferde ses getirecek bir hamleye imza attı. Yıldız isimle 2 yıllık anlaşma sağlandığı iddia edildi. Peki, Ciro Immobile kimdir, kaç yaşında, nereli? Ciro Immobile hangi takımlarda oynadı?

CIRO IMMOBILE KİMDİR?

Ciro Immobile, 20 Şubat 1990'da İtalya'nın Torre Annunziata şehrinde doğdu. Futbol kariyerine 2002 yılında Sorrento altyapısında başladı ve 2008'de Juventus'un altyapısına geçti. Profesyonel sözleşmesini 2009'da Juventus ile imzalayan genç oyuncu, tecrübe kazanmak için birkaç sezon boyunca farklı kulüplere kiralandı: 2010'da Siena'ya, 2011'de Grosseto'ya, 2012'de ise Pescara'ya.

Özellikle 2012 yılında Pescara'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Immobile, 37 maçta 28 gol kaydederek büyük beğeni topladı ve 2012-13 sezonunda Genoa'ya transfer oldu. Ancak burada sadece 5 gol atabilmesiyle beklenenin altında kaldı ve bir sonraki sezon Torino'ya transfer edildi.

Torino'da hızla yükselen İtalyan forvet, 2013-14 sezonunda 33 maçta 22 gol atarak büyük bir çıkış yakaladı. Bu başarısıyla Borussia Dortmund'un dikkatini çekti ve 2014'te Alman ekibine katıldı. Ancak 2014-15 sezonunda beklenen performansı gösteremeyince Sevilla'ya kiralık olarak gönderildi.

Sevilla'dan kısa süre sonra Dortmund'a geri dönen Immobile, buradan tekrar eski takımı Torino'ya kiralandı. 2016 yılında kısa bir süre Torino'da kiralık olarak forma giydikten sonra Lazio'ya transfer oldu. Halihazırda Lazio forması giyen Ciro Immobile, 2014 yılından bu yana İtalya Milli Takımı'nın değişmez oyuncularından biri olarak sahada yer almakta.

Geçtiğimiz sezon Lazio ile Serie A’da 31 maça çıkan Immobile 7 gol atıp 1 de asist yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde 8 maça çıkan yıldız golcü 4 gollük katkı sağladı.

IMMOBİLE’NİN PİYASA DEĞERİ KAÇ MİLYON EURO?

İtalyan golcü Ciro Immobile’nin kariyerinde 50 milyon Euroları gören güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olarak görülüyor.