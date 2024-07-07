Virgil Van Dijk kimdir, kaç yaşında? Virgil Van Dijk hangi takımlarda oynadı?
EURO 2024 çeyrek finalinde milli takımımızı 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran Hollanda Milli Takımının deneyimli stoperi Virgil Van Dijk, maçın ardından yaptığı açıklamalarda Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdırdı. Peki, Virgil Van Dijk kimdir, kaç yaşında? Virgil Van Dijk hangi takımlarda oynadı?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda milli takımımızı 2-1 yenerek yarı finale yükselen Hollanda milli takımının tecrübeli oyuncusu Virgil Van Dijk, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarda Barış Alper Yılmaz'a övgüler yağdırdı. Peki, Virgil Van Dijk kimdir, kaç yaşında? Virgil Van Dijk hangi takımlarda oynadı?
VİRGİL VAN DİJK KİMDİR?
Virgil van Dijk 8 Temmuz 1991 Breda'da doğdu. stoper mevkiinde oynayan Surinam asıllı Hollandalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından Liverpool'da forma giymektedir. Ayrıca Hollanda millî futbol takımının kaptanıdır. Dünyanın en iyi defans oyuncularından biri olarak kabul edilir. Gücü, liderliği ve hava yeteneği ile tanınır.
KARİYERİ
Profesyonel kariyerine 2011 yılında Groningen kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Celtic, Southampton'da oynadı.
1 Ocak 2018'de 84,65 milyon avro karşılığında Liverpool'a transfer oldu. 2019 Ballon D'or'da 2. oldu. Liverpool'da UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa kazanmıştır.
17 Ekim 2020'deki Everton maçında Jordan Pickford'ın müdahalesi sonucu büyük çaplı bir sakatlık geçirdi.
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