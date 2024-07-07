Yayınlanma: 07.07.2024 - 11:07

Güncelleme: 07.07.2024 - 11:07

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Rennes forması giyen Martin Terrier için temaslara başladığı iddia edildi. Peki, Martin Terrier kimdir? Fenerbahçe transfer gündemindeki Martin Terrier kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

MARTİN TERRİER KİMDİR?

Martin Terrier, 4 Mart 1997 yılında Fransa'da dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan Fransız futbolcudur.

Ligue 1 takımlarından Rennes'de forma giymektedir.

Profesyonel kariyerine 2015 yılında Lille B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Lille, Strasbourg, Lyon ve Rennes takımlarında forma giydi.

Martin Terrier, 2023-2024 sezonunda oynadığı 36 maçta 9 gol, 4 asistilik performans sergilemiştir.

MOURINHO 'EVET' DEDİ

Sarı-lacivertliler, hem kanatlarda hem de ileri uçta forma giyebilen Martin Terrier için, Jose Mourinho'nun da onayıyla temaslara resmen başladı. Mourinho'nun isteği doğrultusunda Terrier, takımın hızını artırma isteğine yönelik bir girişim olarak öne çıkıyor.

FENERBAHÇELİLER ÇOK BEĞENMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonun Rennes ile UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda sarı-lacivertli taraftarların büyük beğenisini kazanan Terrier, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 2 maçta 2 gol 1 asistlik performans göstermişti.

Geçtiğimiz sezon Rennes formasıyla 36 resmi maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 9 gol 4 asistlik performans gösterdi.