Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Orlando Magic'i yendi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets'i 113-107 yenen Phoenix Suns, galibiyet serisini 16 maça taşıdı. Cedi Cavaliers'ta 10 sayı attı!
NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, Doğu Konferansı lideri Brooklyn Nets'i deplasmanda 6 sayı farkla yenerek bu sezonki büyük çıkışını sürdürdü.
Sezonun 17. galibiyetine uzanan Batı Konferansı ikincisi Suns'ta Devin Booker 30 sayı, Chris Paul 22 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 13 sayı, 7 top çalma, 6 ribaunt, JaVale McGee 10'ar sayı ve ribauntla oynadı.
Paul, bu performansının ardından toplamda 20 bin sayı, 10 bin asist ve 5 bin ribaunt barajına ulaşan NBA'deki ilk oyuncu olarak tarihe geçti.
Bu sezon 6. kez kaybeden Nets'te all-star Kevin Durant 39 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, DeAndre' Bembry ile LaMarcus Aldridge 18'er sayıyla oynadı. James Harden ise 12 sayı, 13 ribaunt ve 14 asistle "triple-double" yaptı.
CAVALİERS'IN GALİBİYETİNE CEDİ OSMAN'DAN 10 SAYILIK KATKI
Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde, Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Orlando Magic'i 105-92'lik skorla mağlup etti.
Bu sezon 10. kez kazanan Cavaliers'ta Darius Garland 26 sayı, 11 asist, Jarrett Allen ise 19 sayı, 11 ribauntla "double-double" yaptı. Milli oyuncu Cedi Osman da 22 dakika süre bulduğu maçta 10 sayı, 6 ribaunt, 1'er asist, top çalma ve blokla galibiyete katkı sağladı.
Sezonun 17. mağlubiyetini alan Magic'te Wendell Carter 19 sayı, 11 ribaunt, Robin Lobez 13, Franz Wagner 12 sayılık performans gösterdi.
Normal süresi 100-100 eşitlikle tamamlanan ve iki uzatmaya giden çekişmeli karşılaşmada Minnesota Timberwolves, konuk olduğu Philadelphia Sixers'ı 121-120'lik skorla geçti.
Sezonun 10. galibiyetine uzanan Timberwolves'ta D'Angelo Russell 35 sayı, 8 asist, Karl-Anthony Towns 28 sayı, 10 ribaunt, Anthony Edwards ise 19 sayı, 7 asist, 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.
Bu sezon 10. kez kaybeden Sixers'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) uzun bir tedavi sürecinin ardından atlatarak sahalara dönen all-star Joel Embiid, 42 sayı, 14 ribauntluk performansıyla yıldızlaştı. Tobias Harris 17 sayı, 9 ribaunt, Tyrese Maxey 15 sayı, 9 asist, 16 dakika 51 saniye süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 7 sayı, 2 top çalma, 1'er ribaunt ve asistle maçı tamamladı.
Houston Rockets'ın konuk ettiği Charlotte Hornets'ı, normal süresi 135-135 eşitlikle sona ermesinin ardından uzatma sonunda 146-143 yendiği karşılaşmada, ev sahibi ekipte forma giyen Alperen Şengün ise 12 dakikada 5'er sayı ve ribaunt, 4 asist, 2 blokluk performans gösterdi.
Sonuçlar:
Philadelphia 76ers-Minnesota Timberwolves: 120-121 (uzatmada)
Brooklyn Nets-Phoenix Suns: 107-113
Atlanta Hawks-New York Knicks: 90-99
Houston Rockets-Charlotte Hornets: 146-143 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Orlando Magic: 105-92
Chicago Bulls-Miami Heat: 104-107
Dallas Mavericks-Washington Wizards: 114-120
Utah Jazz-New Orleans Pelicans: 127-105
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