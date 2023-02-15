Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:49
Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Belçika ekibi Club Brugge, kendi sahasında Portekiz takımı Benfica'yı konuk edecek.

CLUB BRUGGE - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CLUB BRUGGE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

SON 16'YA NASIL KALDILAR?

Club Brugge, Portekiz ekibi Porto'nun lider olduğu B Grubu'ndan ikinci olarak bir üst tura yükselmişti.

Benfica ise Fransız ekip Paris Saint-Germain'i geride bırakarak H Grubu'nu lider olarak tamamlamıştı.


club brugge Benfica uefa şampiyonlar ligi

İlgili Haberler

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem

Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem
Depremzedeler o anları anlattı:

Depremzedeler o anları anlattı: "Adeta can pazarı yaşanıyordu"
Deprem, köyü ortadan ikiye böldü: 'Kıyamet kopuyor sandık'

Deprem, köyü ortadan ikiye böldü: 'Kıyamet kopuyor sandık'

En Çok Okunan Haberler