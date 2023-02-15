Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda kendi sahasında Benfica'yı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.
Belçika ekibi Club Brugge, kendi sahasında Portekiz takımı Benfica'yı konuk edecek.
CLUB BRUGGE - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
CLUB BRUGGE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
SON 16'YA NASIL KALDILAR?
Club Brugge, Portekiz ekibi Porto'nun lider olduğu B Grubu'ndan ikinci olarak bir üst tura yükselmişti.
Benfica ise Fransız ekip Paris Saint-Germain'i geride bırakarak H Grubu'nu lider olarak tamamlamıştı.
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