Club Brugge - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:49

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 09:49

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor.

Belçika ekibi Club Brugge, kendi sahasında Portekiz takımı Benfica'yı konuk edecek.

CLUB BRUGGE - BENFICA MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

CLUB BRUGGE - BENFICA MAÇI HANGİ KANALDA?



İtalyan hakem Davide Massa'nın yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

SON 16'YA NASIL KALDILAR?

Club Brugge, Portekiz ekibi Porto'nun lider olduğu B Grubu'ndan ikinci olarak bir üst tura yükselmişti.

Benfica ise Fransız ekip Paris Saint-Germain'i geride bırakarak H Grubu'nu lider olarak tamamlamıştı.