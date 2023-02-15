Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Gücüksu köyü merkezli, 4,2 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 09:46
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem
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Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem yaşandığını duyurdu.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Gücüksu köyü depremin, saat 09.25'te ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.


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