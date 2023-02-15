Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Gücüksu köyü merkezli, 4,2 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde artçı deprem yaşandığını duyurdu.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Gücüksu köyü depremin, saat 09.25'te ve yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 15, 2023
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) https://t.co/54VOKs0Tie
15.02.2023, 09:25:29 TSİ
Büyüklük: 4.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
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