Cumhuriyet Gazetesi Logo
Club Brugge'den Kairat Almaty deplasmanında rahat galibiyet!

Club Brugge'den Kairat Almaty deplasmanında rahat galibiyet!

20.01.2026 21:05:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Club Brugge'den Kairat Almaty deplasmanında rahat galibiyet!

Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kairat Almaty'yi 4-1 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Club Brugge, Kairat Almaty'ye konuk oldu. 

Astana Arena'daki mücadeleyi konuk ekip Club Brugge, 4-1'lk skorla kazandı.

Club Brugge'ye galibiyeti getiren golleri, 32. dakikada Aleksandar Stankovic, 38. dakikada Hans Vanaken, 74. dakikada Romeo Vermant ve 84. dakikada Brandon Mechele kaydetti.

ALMATY'NİN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Kairat Almaty'nin tek golünü ise 90+2. dakikada Adilet Sadybekov attı.

Bu sonucun ardından Club Brugge puanını 7'ye yükseltti. Kairat Almaty, 1 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının son maçında Club Brugge, Marsilya'yı konuk edecek. Kairat Almaty, Arsenal deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #uefa şampiyonlar ligi #Kazakistan #club brugge

İlgili Haberler

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın son durumu!
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması: Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın son durumu! Galatasaray Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, Atletico Madrid maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yener İnce Wilfried Singo, Gabriel Sara ve Arda Ünyay'ın tedavilerine devam edildiğini söyledi.
Transferde adı geçiyordu: Alexander Sörloth'tan Türkiye ve Okan Buruk açıklaması!
Transferde adı geçiyordu: Alexander Sörloth'tan Türkiye ve Okan Buruk açıklaması! UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Atletico Madrid'de Norveçli oyuncu Alexander Sörloth, maç öncesi düzenlene basın toplantısında görüşlerini aktardı.
Beşiktaş ile adı geçen Romelu Lukaku için transfer gelişmesi!
Beşiktaş ile adı geçen Romelu Lukaku için transfer gelişmesi! İtalyan basını transferde adı Beşiktaş ile anılan 32 yaşındaki Romelu Lukaku'nun menajerinin, Belçikalı oyuncu ile ilgilenen kulüplere olumsuz yanıt verdiğini yazdı.