Transferde adı geçiyordu: Alexander Sörloth'tan Türkiye ve Okan Buruk açıklaması!

Atletico Madrid'in Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tecrübeli forvet, hem form durumu hem de Türkiye futboluna dair düşüncelerini paylaştı.

"ATLETICO MADRİD'DE DEVAM ETMEK İSTİYORUM"

Kendisine olan güveninin arttığını vurgulayan Sörloth, "Bir oyuncunun hayatında bazen her şey yolunda gitmeyebiliyor. Şu an kendime çok fazla güven geliyor, takım arkadaşlarım da bana güveniyor. Güven çok önemli" ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'de mutlu olduğunu dile getiren Norveçli golcü, "Burada çok mutluyum ve bunu sahada gösterdiğimi düşünüyorum. Atletico'da devam etmek istiyorum" dedi. Takıma yeni katılan oyuncularla birlikte adaptasyon sürecinin geride kaldığını belirten Sörloth, "Şu an daha iyiyiz, birbirimize alışmış durumdayız" şeklinde konuştu.

OKAN BURUK İÇİN AÇIKLAMA

Türkiye'de daha önce forma giydiğini hatırlatan yıldız oyuncu, Süper Lig atmosferine övgüde bulundu:

"Bir sezon Türkiye'de oynadım. Stadyumlar dolu oluyor, insanlar futbola büyük bir aşk duyuyor. Mücadeleyi seven bir oyuncuysanız burada oynamayı seversiniz. Atmosfer gerçekten çok etkileyici."

Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmesinde ise, "Yarın zorlu bir maç olacak. Galatasaray'da spesifik bir oyuncu üzerine konuşmadık" diyen Sörloth, Okan Buruk'un kendisiyle ilgili sözlerine de değindi.

Buruk'un, kendisini Haaland'dan daha formda bulduğuna dair açıklaması hatırlatılan Sörloth, "Bunları duymak hoşuma gidiyor. Okan Buruk büyük bir teknik direktör" ifadelerini kullandı.