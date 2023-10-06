Club Brugge, Norveç'te kazanmasını bildi!

UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın da yer aldığı D Grubu'nda Club Brugge deplasmanda Bodo/Glimt'i 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 00:29
Club Brugge, Norveç'te kazanmasını bildi!
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UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Bodo/Glimt ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Club Brugge, Aspmyra deplasmanında oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada Hans Vanaken attı.

Bu sonucun ardından Club Brugge, 4 puana yükseldi. Bodo/Glimt 1 puanda kaldı.

Club Brugge, grubun bir sonraki maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak. Bodo/Glimt sahasında temsilcimiz Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.


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