Club Brugge, Norveç'te kazanmasını bildi!

Yayınlanma: 06.10.2023 - 00:29

Güncelleme: 06.10.2023 - 00:29

UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Bodo/Glimt ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Club Brugge, Aspmyra deplasmanında oynadığı maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Belçika ekibine galibiyeti getiren golü 20. dakikada Hans Vanaken attı.

Bu sonucun ardından Club Brugge, 4 puana yükseldi. Bodo/Glimt 1 puanda kaldı.

Club Brugge, grubun bir sonraki maçında deplasmanda Lugano ile karşılaşacak. Bodo/Glimt sahasında temsilcimiz Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.