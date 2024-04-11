Club Brugge - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Club Brugge, UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.
Nicky Hayen yönetimindeki Club Brugge, sahasında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.
CLUB BRUGGE - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?
Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
CLUB BRUGGE - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Şimşek duyurdu! Döviz geliyor...
- Kapıcılar Kralı'nın İbram'ı değişimiyle şaşırttı!
- 'Sen bu devletin milletvekili değilsin'
- Belediyenin kamera kayıtları neden silindi?
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- Bakan siyasete soyundu!
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu