Club Brugge - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Club Brugge, UEFA Konferans Ligi çeyrek final karşılaşmasında sahasında PAOK ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 10:00
Club Brugge - PAOK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor.

Nicky Hayen yönetimindeki Club Brugge, sahasında Razvan Lucescu'nun ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek.

CLUB BRUGGE - PAOK MAÇI SAAT KAÇTA?

Jan Breydel Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

CLUB BRUGGE - PAOK MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma EXXEN platformundan naklen yayımlanacak.


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