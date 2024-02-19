Olympiakos, rakibi PAOK'u sahadan sildi!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 07:42

Güncelleme: 19.02.2024 - 07:42

Yunanistan Ligi 23. hafta maçında Olympiakos, deplasmanda PAOK ile karşılaştı.

Stadio Toumbas'ta oynanan maçı Olympiakos 4-1 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Navarro, 54. dakikada Podence, 83 ve 90. dakikalarda ise El Kaabi kaydetti.

Bu sonuçla Olympiakos, zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Konuk ekip Panathinaikos ve PAOK ile arasındaki puan farkını 4'e, AEK ile arasındaki puan farkını ise 5'e indirdi.

Şampiyonluğun play off ile belirlendiği ligde Olympiakos haftayı 4. sırada tamamladı.