Club Brugge, Porto'ya evinde bozgun yaşattı!
Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde Club Brugge, deplasmanda Porto'yu 4-0 mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Clug Brugge, deplasmanda Porto'ya konuk oldu.
Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Club Brugge 4-0 kazanarak haftanın dikkat çeken galibiyetlerinden birine imza attı.
Karşılaşmada Brugge, 15. dakikada Jutgla'yla öne geçerken ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı, ikinci yarıda ise ipler tamamen koptu. 47'de Sowah, 52'de Skov Olsen ve 89'da Nusa'nın golleriyle Brugge, deplasmanda belki de hiç beklemediği bir galibiyet alarak Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etti.
Devler Ligi'nin gediklisi Porto için ise işler iyi gitmemeye devam ediyor. Mavi beyazlı ekip, bu mağlubiyetle birlikte tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst üste 4. yenilgisini almış oldu.
Porto bu mağlubiyetle grupta henüz puanla tanışamazken Club Brugge ise 6 puana yükseldi ve grup liderliğini eline geçirdi
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