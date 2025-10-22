Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.10.2025 19:15:00
Cumhuriyet Spor
CFR Cluj, teknik direktörlük görevi için Mehmet Topal’ı gündeme aldı.

Romanya basınında yer alan haberlere göre tecrübeli teknik adam, Cluj ile görüşme aşamasında.

Daha önce Petrolul Ploiesti ile başarılı bir grafik çizen Mehmet Topal, Romanya ligindeki takımların ilgisini çekmeye devam ediyor. Son olarak Andrea Mandorlini’nin görevine son veren CFR Cluj, ibreyi Mehmet Topal’a çevirdi. 

Romanya basınındaki haberlere göre Dan Petrescu ile anlaşma sağlayamayan Rumen ekibi, Mehmet Topal’a teklifini iletti. Şartların konuşulduğu belirtilirken Topal’ın karar vermesinin beklendiği bildirildi.

