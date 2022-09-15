Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Sivasspor, Cluj deplasmanına çıkıyor. Cluj - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu ikinci maçında Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Cluj'la karşı karşıya geliyor.
CLUJ - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
15 Eylül Perşembe günü (bugün) Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak ve saat 19.45'te başlayacak müsabakayı Hollandalı hakem Allard Lindhout yönetecek. Mario Diks ve Erwin Zeinstra ise Lindhout'un yardımcılığını yapacak.
CLUJ - SİVASSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadeleyi TV 8,5 canlı yayımlayacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1 kaybettiği maçın rövanşında İsveç'in Malmö ekibine 2-0 yenilerek elenen ve yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde devam eden Sivasspor, gruptaki ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile 1-1 berabere kalmıştı.
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