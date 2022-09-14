Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: 'Jokerimizi kaybettik'

14 Eylül 2022 Çarşamba, 16:37

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kızılyıldız ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında konuştu.

Abdullah Avcı yaptığı açıklamada, "Rakibimiz bizim zamanımızın Yugoslavyası, şimdiki Sırbistan'ın en değerli kulüplerinden bir tanesi. Bizim gibi çok yoğun taraftar grubuna sahipler. Liglerinde son derece iyi gidiyorlar. Rakibine göre formasyon değişikliği yapabilen, bazen eşleşen tahmini 4-2-3-1 ile oynayacak" dedi.

Maçı kazanmak istediklerini belirten Avcı, "Özellikle bizim son maçlarda geçişlerde pozisyonları göz önüne bakarak ona göre bir oyun planı yapacaklar. İyi başlayamadığımız, perşembe akşamı gruptaki varlığımızı en iyi şekilde hissettirip, kazanarak grupta tekrar iddialı hale gelip yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"JOKERİMİZİ KAYBETTİK"

Takım savunmasının oturması konusunda gelen soru karşısında Abdullah Avcı, "Takım savunmasından çok, hücumdayken savunma güvenliği, son iki maçta takım savunamsının temellerini attık. Türkiye'de yarışmacı teknik direktörler arasında her sene en az gol yiyen takımlar oluşturduk. Bunu savunma yaparak oluşturmadık. Hücumdayken, savunma güvenliğine en çok dikkat eden teknik direktör olarak son iki maçtır, yediğimiz gol ve geçişler... Bir süreçten geçiyoruz, sezona başlarken Bruno'yu kaybettik, arkasından Dorukhan'ı, jokerimizi kaybettik" açıklamasını yaptı.

Avcı, "Geçen sene sol bekte sıkıntı yaşadık, Türkiye'nin en değerli sol bekini aldık. Bunların bazılarını 8. ayda, 9. ayda aramızda katıldı. İki tane de ciddi sakatlıklar verdik. Bazen oyuncuların alışkanlıkları vardır, biz bu alışkanlıkları biraz daha parçada özellikle hücumdayken savunma güvenliğini nasıl alacağımızla ilgili çalıştık ama daha fazla tekrar yapmamız gerekiyor. Bu alışkanlıkları tekrar yakalayacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Geçiş oyunlarında rakiplere çok pozisyon verdiklerini söyleyen deneyimli teknik direktör, "Takım organizasyonu üzerinden çalışıyoruz. Rakiplerin özellikle son iki maçtır, iştahının biraz daha kabarması geçiş oyuncularının olması bizim burada pozisyonu nasıl alacağımızla alakalı. Hücum ve topa sahip olmayı rakip sahada oynarken, geçiş yememek için analizler ve çalışmalar yaptık. Bireysel olarak değil ama oyun organizasyonunda bu önlemimizi zaten alacağız" dedi.