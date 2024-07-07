Cody Gakpo'dan Türkiye sözleri: 'Çok iyi bir takım'
Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Cody Gakpo, EURO 2024 çeyrek finalinde 2-1 kazandıkları Türkiye maçını yorumladı.
Hollanda Milli Takımı'nın yıldız oyuncularından Cody Gakpo, EURO 2024 çeyrek finalinde 2-1 kazandıkları Türkiye maçını yorumladı.
Türkiye'nin çok iyi bir takım olduğunu söyleyen Cody Gakpo, şu sözleri sarf etti;
"İlk yarıya aslında iyi başladık. Oyunu kontrol ettik gole kadar. Golden sonra dürüst olmak gerekirse kontrolü kaybettik, Türkiye oyuna hakim oldu. Devre arasından sonra her şeyimizi vermemiz gerekiyordu. İkinci yarıya daha iyi başladık. Tehlikeler yarattık. Türkiye de biraz oyundan düştü. Daha iyi oynayabildik. De Vrij attı ve daha sonra da ikinciyi de atacağımızı, maçı kazanabileceğimizi biliyorduk. Türkiye üzerimize geldi. Zor bir maç oldu sonuna kadar. Türkiye çok iyi bir takım. Bunu gördük. Epeyi sorun çıkardılar bize. Topu aldıklarında hızlı kontrataklara çıktılar. Savunma anlamında Türkiye çok iyi. Çeyrek finale geldiler, iyi takım oldukları için geldiler. Bunu bugün de gösterdiler."
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