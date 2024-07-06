Her şey için teşekkürler çocuklar! Buraya kadarmış... Hollanda yarı finalde Hollanda 2-1 Türkiye
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta A Milli Takımımız'ın golünü 35. dakikada Samet Akaydin atarken, Hollanda'nın gollerini 70. dakikada Stefan de Vrij ve 76. dakikada Cody Gakpo kaydetti.
Bu sonuçla birlikte A Milli Futbol Takımımız EURO 2024'e çeyrek finalde veda ederken, Hollanda yarı finale yükselen taraf oldu.
Hollanda, 10 Temmuz Çarşamba günü yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.
KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR | HOLLANDA 2-1 TÜRKİYE
90+4' SARI KART | Teknik direktörümüz Montella itirazları sonucu sarı kart gördü.
90+3' SARI KART | Kerem'in pasında Hakan Çalhanoğlu'nun sol çaprazdan şutu savunmadan döndü. Atağın devamında faul yapan Cenk Tosun sarı kart gördü.
90+2' Abdülkerim'in sol kanattan ortasında Semih Kılıçsoy'un şutunu kaleci güçlükle çeldi.
90' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içine ortasında Kerem'in arka direkteki kafa vuruşu kaleyi bulmadı.
89' Gakpo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Mert'i geçemedi.
88' Arda Güler'in ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşu kalenin yanından dışarıda.
85' Sol kanattan gelen ortaya Zeki Çelik'in vuruşunu savunma çizgiden çıkardı. Atağın devamında yine yapılan ortada Kerem'in vuruşu savunmadan döndü.
83' Zeki'nin ortasında Cenk Tosun'un kafa vuruşu isabetli olmadı.
76' Gol | Hollanda maalesef yine golü buldu. Gakpo, Hollanda'yı 2-1 öne geçiriyor. Kalabbalık gelen Hollanda'da uzak noktaya yapılan ortayı Gakpo tek vuruşla ağlarımıza gönderdi.
70' Gol | Maalesef top ağlarımıza gitti. Hollanda skoru eşitliyor. Sağ kanattan yapılan ortaya De Vrij boş durumda yükseldi. Vrij, yere sektirerek vuruşunda Mert'i çaresiz bıraktı.
69' Ceza sahamızın içine yapılan ortada Wout Weghorst'un vuruşu Mert'ten kornere gitti.
65' Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içine ortasında savunma topu karşıladı. Dönen topta Kenan Yıldız'ın sert şutu kaleciden döndü. Topu tamamlamak isteyen Kaan Ayhan yerde kaldı. Oyuncularımız penaltı bekliyor. Hakem köşe vuruşunu gösterdi.
64' SARI KART | Sağ kanatta Virgil van Dijk'tan sıyrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz yerde kaldı. Van Dijk, Turpin'den sarı kart görüyor.
56' OLACAK OLACAK! Arda Güler'in kullandığı frikik yan direkten dışarıya gitti.
55' SARI KART | A Milli Takım'da Arda Güler karşı karşıya kalacağı sırada yerde kaldı. Hollanda'da Ake sarı kart görüyor.
54' Hollanda'da Gakpo'nun cezas sahamızın içine ortasında top arka direkten auta gitti.
51' Ake'nin sol kanattan ortasında Wout Weghorst'un kafayla indirdiği topta Depay kale önünde dokunamadı.
48' Korner sonrası hızlı çıkan takımımızda Ferdi yaklaşık 60 metre deparı sonrası topu Arda Güler'e verdi ancak isabetli olmadı.
46' Haydi çozuklar sonu zafer olsun! İkinci yarı başladı...
HARİKASINIZ ÇOCUKLAR | İLK YARI SONA ERDİ | HOLLANDA 0-1 TÜRKİYE
42' Rakibinden sıyrılan Steven Bergwijn'ın uzaktan şutu farklı şekilde dışarıya gitti.
35' GOL GOL GOL GOL GOL GOOOOOOOL | Samet Akaydin attı. Türkiye 1-0 öne geçiyor! Kullandığımız kornerin devamında Arda Güler'in arka direğe ortaladı. İyi yükselen Samet Akaydin düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bravo çocuklar!
33' Sağ kanattan hücuma destek veren Mert Müldür, rakibine çarptırdığı topla takımıza köşe vuruşu kazandırdı. Kullanılan kornerin devamında Kenan Yıldız'ın sol çaprazdan şutu kalenin üstünden dışarıya gitti.
30' SARI KART | Hollanda'da Xavi Simons, Mert Müldür'e yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü. Mert Müldür sakatlık yaşıyor.
21' Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan kale ağzının içine pasında savunma Kenan'dan önce araya girdi.
10' Abdülkerim'in uzun pasında Virgil van Dijk ile teke tek kalan Barış Alper Yılmaz yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
8' Memphis Depay'ın pasında topu alan Xavi Simons uzaktan kaleyi düşünmek istedi. Hakan Çakhanoğlu araya girdiği anda yerde kalarak sakatlık yaşıyor.
6' Denzel Dumfries'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Depay'ın şutu savunmamızdan döndü.
2' Rakiplerinden tek tek sıyrılan Depay ceza sahası içinde bomboş durumda şutunu çekti. Top kaleyi bulmadı.
1' Haydi çocuklar zafer gecesi olsun! Zorlu mücadelede ilk düdük geldi...
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