Milli yıldız Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı: Spor Bakanlığı İl Müdürü'nden skandal ifadeler!

A Milli Takımımız, EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, sosyal medya hesabından Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.07.2024 - 00:50
Milli yıldız Barış Alper Yılmaz'ı hedef aldı: Spor Bakanlığı İl Müdürü'nden skandal ifadeler!
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EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında A Milli Takımımız, Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu.

Millilerimizin turnuvaya veda etmesinin ardından Hatay Gençlik ve Spor İl Müdürü Murak Gevrek, sosyal medya hesabından şoke eden ifadeler kullandı.

MİLLİ FUTBOLCUYU HEDEF ALDI

Sosyal medya hesabından skandal bir paylaşımda bulunan Murat Gevrek, "Montella 90 dakika boyunca yürüyen, mücadele etmeyen Barış Alper'i oyunda tutma nedenin nedir? Bütün çocuklarımız ölümüne mücadele ederken, Barış Alper Yılmaz ...belanı...' ifadelerini kullandı.

PAYLAŞIMINI KALDIRDI

Sosyal medyadan büyük tepki gören Murat Gevrek paylaşımını kaldırdı. 


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