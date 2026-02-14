'Çok yakında' diyerek duyurdu... Fatih Terim'den sürpriz paylaşım: 'Her şeye hazırlıklı olun'

Türk futbolunun efsanelerinden teknik direktör Fatih Terim, "Çok yakında" notu ile yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı.

Deneyimli teknik adam, yayınladığı bir video ile sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak geçtiğimiz sezon Al-Shabab'da görev alan 72 yaşındaki çalıştırıcı, yaptığı sürpriz paylaşım ile üzerinde çalıştığı yeni projeye dair ipuçları verdi.

Söz konusu paylaşımına kum saati ve göz kırpma emojisi koyan Terim, "Buradaki mottom, yeni nesle pusula olmak ve geleceğe bir miras bırakmak" dedi.

"ÇOK YAKINDA..."

İşte Fatih Terim'in "Hani derler ya, çok yakında" notuyla paylaştığı o video...