Colin Kazım Richards, Süper Lig'e dönüyor!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu 36 yaşındaki Colin Kazım Richards'la anlaşma sağladı.
Haber Global'den Ecem Dinçkal'ın haberine göre; son olarak Championship ekibi Derby County'de forma giyen Kazım, İstanbul ekibiyle sözleşme imzalamak için birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.
Türkiye'de son olarak 2014'te Bursaspor forması giyen Kazım, resmi imzaların atılmasıyla 8 yıl sonra Karagümrük için Türkiye'ye dönecek. Kazım, Türkiye ve İngiltere'nin yanı sıra Meksika, Fransa, Hollanda, Brezilya ve İskoçya'da da oynadı.
Geçen sezon Championship'te 23 maçta oynayan ve ilk 11'de 5 kez forma şansı bulan milli futbolcu, 3 gol attı.
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