Colin Kazım Richards, Süper Lig'e dönüyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Colin Kazım Richards ile anlaşmaya vardı.

cumhuriyet.com.tr
19 Temmuz 2022 Salı, 14:13
Colin Kazım Richards, Süper Lig'e dönüyor!
Abone Ol google-news

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın eski futbolcusu 36 yaşındaki Colin Kazım Richards'la anlaşma sağladı.

Haber Global'den Ecem Dinçkal'ın haberine göre; son olarak Championship ekibi Derby County'de forma giyen Kazım, İstanbul ekibiyle sözleşme imzalamak için birkaç gün içinde İstanbul'a gelecek.

Türkiye'de son olarak 2014'te Bursaspor forması giyen Kazım, resmi imzaların atılmasıyla 8 yıl sonra Karagümrük için Türkiye'ye dönecek. Kazım, Türkiye ve İngiltere'nin yanı sıra Meksika, Fransa, Hollanda, Brezilya ve İskoçya'da da oynadı.

Geçen sezon Championship'te 23 maçta oynayan ve ilk 11'de 5 kez forma şansı bulan milli futbolcu, 3 gol attı.


Colin Kazım Richards transfer Transfer dönemi Transfer haberleri Fatih Karagümrük süper lig
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler