Corinthians'tan Vitor Pereira kararı! Resmi açıklama geldi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile Brezilya ekibi Corinthians'ın yolları ayrıldı.
Brezilya Ligi'nde sezonun son maçına çıkan Corinthians'ta başkan Duilio Monteiro Alves, Vitor Pereira'nın yeni sezonda takımın başında olmayacağını açıkladı.
Başkan Duilio yaptığı açıklamada Pereira'nın biten sözleşmesinin yenilenmeyeceğini belirtti. Duilio yaptığı açıklamada, "Bugün bir dönemi kapatıyoruz. Vitor Pereira ve teknik ekibi kulüpte artık görev yapmayacak. Sözleşmesini süresi doldu ve yenilenmeyecek" açıklamasını yaptı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!
Brezilya ekibi Corinthians resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Pereira ile yolların ayrıldığını duyurdu...
O técnico Vítor Pereira e sua comissão técnica não permanecerão no Corinthians para a temporada 2023. O anúncio foi feito neste domingo (13), na Neo Química Arena, pelo Presidente Duilio Monteiro Alves, após a partida diante do Atlético-MG. pic.twitter.com/7X1NNCsFMY— Corinthians (@Corinthians) November 13, 2022
LİGİ 4. SIRADA BİTİRDİ
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corinthians, bu sezon Brezilya Ligi'ni 65 puanla 4. sırada bitirmişti.
Pereira 64 maçta 27 galibiyet, 20 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti.
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