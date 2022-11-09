Spor yazarları yorumladı: 'Beşiktaş'taki esas sorun...'

MEHMET ARSLAN: DÜN KURBAN ISMAEL’Dİ, BUGÜN STOPER

“Sorun stoperler ya da takımın yorgunluğu ise Valerien Ismael’in suçu neydi? Bayılıyorum Beşiktaş yorumlarına! Teknik adam yerliyse, suçlu stoper, yorgunluk, şu ya da bu... Yabancıysa, sorunun ta kendisi. Hayır ne Şenol Güneş ne de Valerien Ismael suçlu. Galatasaray derbide tüm yaratıcı kanallarını tıkadı Beşiktaş’ın. N’Koudou’nun bir orta yapabildiğine şahit oldunuz mu? Ya da Salih’in orta alanda yaratıcılığını konuşturduğuna. Takım halinde kazanır ya da kaybedersiniz. Beşiktaş kapasitesinin üstüne çıkamadı. Hoca çözüm üretemedi ve yenilgi geldi. Kurban arayarak değil, teşhis ve çözümle başarı gelir. Beşiktaş bunu yapamıyor ne yazık ki. Dün kurban Ismael’di, bugün stoperler.”