Spor yazarları yorumladı: 'Beşiktaş'taki esas sorun...'
Hürriyet Yazarları Fırat Aydınus, Uğur Meleke, Güntekin Onay ve Mehmet Arslan, Beşiktaş'ın durumunu değerlendirdi.
GÜNTEKİN ONAY: ESKİ DİNAMİZM YOK
“Beşiktaş’ın sezon başındaki dinamizmi kesinlikle yok. Ismael’in yanlış antrenman metodları bunda etken olabilir. Josef bir türlü toparlanamadı. Stoperler merkezi boşaltıp çok fazla kenarlara gidiyor. N’Koudou çok dağınık ve takımdan kopuk. Sadece Gedson ve Cenk’in iyi oynadığı bir takımdan daha fazlasını beklemek iyimserlik olur. Beşiktaş’ın derbide tek kazancı kaleci Mert oldu.”
UĞUR MELEKE: ESAS SORUN KALECİLER
“Maçtan sonra stoperler hedef tahtasına kondu ama Beşiktaş, Galatasaray’la birlikte ligde kalesinde en az gol beklentisi yaratılan takımı. Son iki maça kadar çok gol yemesinin esas sebebi savunma sorunları değil genç kalecileriydi. Bence Güneş’in Galatasaray karşısında yaptığı en önemli hata, önceki hafta Ümraniye maçında Dele-Cenk’in Weghorst’a yakın oynamalarıyla yakalanan sinerjinin yok edilmesiydi. O bir büyük takım davranışıydı, sezon başından beri nihayet Weghorst’un yarattığı koridorlar anlam kazanmıştı. Nitekim derbinin 55’inci dakikasında Weghorst’un Umut’a yerden oynaması konusunda yaptığı uyarı da bunun kanıtıydı.”
FIRAT AYDINUS: YORGUNLUK BAHANE OLAMAZ
“Ümraniyespor maçından sonra Şenol Güneş’in dokunuşlarının takım üzerindeki etkisini tam olarak anlayabilmek ve kavrayabilmek için Galatasaray maçının beklenmesi gerekliliğini dile getirmiştik. Sanırım Şenol hocanın eksik gördüğü mevkilere takviye ve teknik taktik olarak düşüncelerini istediği gibi empoze edebilmesi için, lige verilecek ara ilaç gibi gelecek. Defansa mı, forvet hattına mı yoksa orta sahaya mı takviye isteği gerekecek, sanırım bu Dünya Kupası arasında karar verilecektir. Yorgunluk mu? Haftada bir tane maç yapan bir takım için mi bu iddialar var!”
MEHMET ARSLAN: DÜN KURBAN ISMAEL’Dİ, BUGÜN STOPER
“Sorun stoperler ya da takımın yorgunluğu ise Valerien Ismael’in suçu neydi? Bayılıyorum Beşiktaş yorumlarına! Teknik adam yerliyse, suçlu stoper, yorgunluk, şu ya da bu... Yabancıysa, sorunun ta kendisi. Hayır ne Şenol Güneş ne de Valerien Ismael suçlu. Galatasaray derbide tüm yaratıcı kanallarını tıkadı Beşiktaş’ın. N’Koudou’nun bir orta yapabildiğine şahit oldunuz mu? Ya da Salih’in orta alanda yaratıcılığını konuşturduğuna. Takım halinde kazanır ya da kaybedersiniz. Beşiktaş kapasitesinin üstüne çıkamadı. Hoca çözüm üretemedi ve yenilgi geldi. Kurban arayarak değil, teşhis ve çözümle başarı gelir. Beşiktaş bunu yapamıyor ne yazık ki. Dün kurban Ismael’di, bugün stoperler.”
Video Haberler
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
- ''Görenler fotoğraf çekiyor''
- Atatürk'ün odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır
- Köy köy gezip çocukları tıraş ettiler
- Arama-kurtarma ekiplerinin 8 saatlik zorlu mesaisi
- Yaşı küçük, marifeti büyük
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Esenler'de kanaryalar güzellikleriyle yarıştı
En Çok Okunan Haberler
-
- Altılı masada istifa resti
- Kuzu otlatırken buldu, 16 milyon yıllık...
- Cihan Kolivar'a 'ekmek' gözaltısı
- Bursa'da facia!
- Süleyman Soylu'ya zehir zemberek sözler
- AKP'ye seslendi: Karar verin
- Göğüs ağrısı şikâyetiyle gitti, hayatının şokunu yaşadı
- İmamoğlu'ndan 'siyasi yasak' davası açıklaması
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- Öğrenciler topluca intihara kalkıştı