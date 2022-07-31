Cornelius fırtına gibi
Cornelius, Trabzonspor’a hayat verdi.
Danimarkalı forvet, Sivasspor karşısında attığı iki golle mücadelenin yıldızı olmayı başarırken Bordo-Mavililerin, Süper Kupa’yı müzesine götürmesine katkı sundu. 73’te oyuna giren Trabzonsporlu Kouassi, 1 dakika sonra Sivaslı Caner’in müdahalesiyle yerde kalınca takımına penaltı kazandırdı.
Yeni transfer Larsen, ilk resmi maçırda topu ağlarla buluşturdu. Trabzon’un genç oyuncusu Emrehan’ın 90+4’te kullandığı penaltıyı Sivas kalecisi Ali kurtardı. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yeni sezona bıraktıkları yerden kupayla devam etmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Avcı, transfer yapılması planlanan sağ stoperde Sivasspor karşısında Dorukhan’ı görevlendirdi.
Bordo-Mavili taraftarlar, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda kendileri için ayrılan tribünlerin tamamını doldurdu.
Trabzonsporlu seyirciler, 61. dakikada cep telefonlarının ışıklarını ve meşaleleri yaktı.
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