Cornelius, Fransa'yı yıktı!
UEFA Uluslar Ligi'nde Danimarka, Fransa'yı deplasmanda Andreas Cornelius'un golleriyle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Galatasaraylı savunma oyuncusu Victor Nelsson da forma giydi.
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile Danimarka karşı karşıya geldi.
Stade de France'de oynanan karşılaşmayı Fransa, 1-0 öne geçmesine rağmen, 2-1'lik skorla kaybetti. Karşılaşmada Danimarka'nın iki golü de Trabzonsporlu Andreas Cornelius'tan geldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlanırken, sessizliği bozan isim Karim Benzema oldu. Real Madrid'in yıldızı 51. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi.
Danimarka ise bu gole 68 ve 88. dakikalarda Andreas Cornelius'un golleriyle karşılık verdi.
Danimarka'da maçın kahramanı Cornelius, 60. dakikada oyuna girdi. Galatasaraylı Victor Nelsson ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Danimarka, gruba 3 puanla başladı. Fransa ise puansız başlangıç yaptı.
Grubun bir sonraki haftasında Fransa, Hırvatistan ile karşılaşacak. Danimarka ise Avusturya ile kozlarını paylaşacak.
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