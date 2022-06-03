Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor satılıyor mu?

Süper Lig'in yeni takımı Ümraniyespor'u satın almak için Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketinden teklif geldi. Kulüp iddiaları yalanlamazken, görüşmelerin devam ettiğini doğruladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Haziran 2022 Cuma, 09:19
Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor satılıyor mu?
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Geçtiğimiz sezon 1. Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve adını Spor Toto Süper Lig'e yazdıran Bereket Sigorta Ümraniyespor'u satın almak için sürpriz bir teklif geldi.

Ajansspor'un haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli gayrimenkul şirketi Emaar, Ümraniyespor'u satın almak için teklif yaptı. İki taraf arasında görüşmeler devam ediyor. Taraflar teklifi yalanlamazken görüşmelerin devam ettiğini vurgulandı.

TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan teknik direktör Recep Uçar ile devam edecek olan İstanbul temsilcisi, iç ve dış transfer çalışmalarına başladı.Kaleci Burak Öğür ile yollarını ayıran Ümraniyespor, Idrissa Camara ile yeni sezon için pazartesi günü görüşme yapacak.




Bereket Sigorta Ümraniyespor Spor Toto Süper Lig Ümraniyespor

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