Cornelius, iki hedefini de gerçekleştirmek istiyor
Lider Trabzonspor’un yıldızı Cornelius, hem şampiyonluğu hem de gol krallığını hedefliyor.
Danimarkalı forvet Cornelius, “Harika bir sezon geçiriyoruz. Harika bir stadyumumuz var ve gerçekten gördüğüm en iyi taraftara sahibiz. Takımla birlikte bu sezonu yaşayabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Her oyuncunun sezon boyunca kişisel hedefleri oluyor ve bunları gerçekleştirebilmek için mücadele ediliyor. Benim de bir santrfor olarak hedefim gol krallığı. Her şeyden önemlisi, bu sezon en büyük hedefimiz şampiyon olabilmek. Umarım sezon sonu şampiyon olup, benim de gol krallığımla bunu taçlandırırız” dedi.
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