Çorum FK - Bodrum FK maçında kazanan çıkmadı

Trendyol 1. Lig play-off yarı final turu ilk maçında Çorum FK ile Bodrum FK 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.05.2024 - 22:12
Çorum FK - Bodrum FK maçında kazanan çıkmadı
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Trendyol 1. Lig play-off yarı final turunda Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti. 

Bodrum FK, karşılaşmanın 47. dakikasında Samet Yalçın ile öne geçerken, Çorum FK bu gole 58. dakikada Atakan Akkaynak ile cevap verdi. 

Ev sahibi ekipte Ahmet İlhan Özek, mücadelenin 64. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 

Karşılaşmanın geri kalanında Bodrum FK baskısını artırsa da maçta başka gol sesi çıkmadı ve maç 1-1 sona erdi. 

Bu mücadelenin rövanşı 24 Mayıs Cuma günü Bodrum FK'nin ev sahipliğinde oynanacak. Bu maçı kazanan ekip, play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi olacak. 



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