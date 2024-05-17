Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur programı açıklandı

Yayınlanma: 17.05.2024 - 12:10

Güncelleme: 17.05.2024 - 12:10

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Eşleşmeyi geçen taraf play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

Trendyol 1. Lig play-off 2. turun maç programı şu şekilde:

20 Mayıs Pazartesi:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)

24 Mayıs Cuma:

16.00 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)