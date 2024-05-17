Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur programı açıklandı
Trendyol 1. Lig'de play-off 2. tur karşılaşmalarının programı belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre turda ilk maç 20 Mayıs Pazartesi, rövanş karşılaşması ise 24 Mayıs Cuma günü oynanacak. Eşleşmeyi geçen taraf play-off finalinde Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.
Trendyol 1. Lig play-off 2. turun maç programı şu şekilde:
20 Mayıs Pazartesi:
20.00 Ahlatcı Çorum FK-Bodrum FK (Çorum Şehir)
24 Mayıs Cuma:
16.00 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
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