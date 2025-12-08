Çorum FK'nin 2 maçlık hasreti sona erdi!

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Çorum FK, sahasında Pendikspor'u konuk etti. Çorum FK, sahasındaki maçı 2-0 kazandı.

Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Yusuf Erdoğan ve 42. dakikada Emeka Friday Eze kaydetti.

2 MAÇLIK HASRETİ DİNDİ

Bu sonucun ardından Çorum FK, ligde iki maç sonra kazandı ve puanını 28'e yükseltti. Ligde bu sezon ikinci mağlubiyetini alan Pendikspor, 32 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Çorum FK, Sivasspor deplasmanına gidecek. Pendikspor, sahasında Iğdır FK'yi konuk edecek.