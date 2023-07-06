Çorum FK'den iki transfer birden!

Yayınlanma: 06.07.2023 - 20:24

Güncelleme: 06.07.2023 - 20:24

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyon olarak tarihinde ilk kez Spor Toto 1. Lig'e yükselen Çorum FK, futbolcular Zargo Toure ve Thomas Verheydt ile ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

Çorum'un ilk profesyonel yabancı futbolcuları, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle tanıtıldı.

Thomas Verheydt, Çorum'da bulunmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Çorum FK taraftarı önünde futbol oynamak için sabırsızlandığını belirten Verheydt, "Geçen yıl yaşanmış çok güzel bir şampiyonluk var. Biz de bu sene umut ediyorum ki ligi, tepesinde bitireceğiz ve hedefimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Çorum FK taraftarından sosyal medyada birçok destek mesajı aldığını anlatan Verheydt, kendisinden beklenen katkıyı vermek için çalışacağını kaydetti.

Gelmeden önce çevrim içi görüntülü görüşmeyle tesis ve stat hakkında bilgi sahibi olduğunu aktaran Verheydt, "Benim için Türkiye bir futbol ülkesi. Burada yapılan işlere baktığımda bütün bu tesis, konaklama ve saha imkanlarına baktığımda, kulübün ne kadar profesyonel olduğunu görüyorum. Buraya gelme sebeplerimden birisi de bu." ifadelerini kullandı.

Zargo Toure de Çorum'da bulunmaktan memnun olduğunu belirterek, burada hep birlikte güzel işlere imza atacaklarını vurguladı.

Kulübün tesislerini beğendiğine dikkati çeken Toure, "Avrupa'da çok az kulüpte bu tarz tesisleşme görebiliriz. Fransa üzerine konuşmak gerekirse belki Paris Saint-Germain'in yeni yaptığı bir tesis var. Bu tesis ona benziyor diyebilirim. Türk futboluna tesisleşme anlamında ciddi katkıda bulunmuşlar. Gençlerbirliği'nin tesisinden katbekat iyi diyebilirim." diye konuştu.

Kulüp CEO'su Abdülhamit Yıldız ise iki futbolcuyla ikişer yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Transferin zor gerçekleştiğini belirten Yıldız, iki futbolcunun başarılı kariyerlere sahip olduğunu ve Çorum FK'ye katkı sağlayacaklarına inandığını kaydetti.

Yıldız, yerli ve yabancı futbolcu transferlerine devam edeceklerini söyledi.