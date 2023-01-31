Courtney Vandersloot, Fenerbahçe'de!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden, Fenerbahçe Alagöz Holding, Courtney Vandersloot'u transfer etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 08:04
Courtney Vandersloot, Fenerbahçe'de!
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Courtney Vandersloot'u kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, WNBA ve EuroLeague şampiyonluğu bulunan, dünya yıldızı oyun kurucu Courtney Vandersloot ile anlaşmaya varmıştır. Courtney Vandersloot, 15 Şubat'ta İstanbul'a gelecektir. Courtney Vandersloot'a Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, çubuklu formamızla başarılar diliyoruz." denildi.


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