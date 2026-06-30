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Coventry City'den Frank Lampard kararı! Resmen açıklandı...

Coventry City'den Frank Lampard kararı! Resmen açıklandı...

30.06.2026 23:05:00
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Coventry City'den Frank Lampard kararı! Resmen açıklandı...

İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City, 48 yaşındaki İngiliz teknik direktör Frank Lampard ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.
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Coventry City, teknik direktör Frank Lampard ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kasım 2024'te göreve başlayan 48 yaşındaki İngiliz teknik adamın sözleşmesinin 2028-2029 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi.

25 YIL SONRA EN ÜST LİGE TAŞIDI

Lampard, Coventry City'deki ilk sezonunda 17. sırada teslim aldığı takımı Championship'te play-off potasına taşıdı.

Coventry City, geçen sezon ise Frank Lampard yönetiminde Championship'i zirvede tamamlayarak 25 yıl sonra Premier Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

İngiltere'nin efsane futbolcuları arasında kabul edilen Lampard, teknik direktörlük kariyerinde Derby County, Chelsea ve Everton'da da görev yaptı.

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