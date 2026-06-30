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Galatasaray MCT Technic'ten Errick McCollum'a veda!

Galatasaray MCT Technic'ten Errick McCollum'a veda!

30.06.2026 19:52:00
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Galatasaray MCT Technic'ten Errick McCollum'a veda!

Basketbol Süper Ligi ekibi Galatasaray MCT Technic, 38 yaşındaki ABD'li oyuncu Errick McCollum ile yollarını ayırdığını duyurdu.
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Galatasaray MCT Technic Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Errick McCollum ile yollar ayrıldı.

Sarı-kırmızılı kulüpten 38 yaşındaki basketbolcunun ayrılığına ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Geçtiğimiz sezon başında yeniden sarı-kırmızılı renklerimize katılan, 2016 yılındaki tarihi Avrupa Kupası şampiyonluğumuzun da en önemli mimarlarından biri olan takım kaptanımız Errick McCollum'a, kulübümüze kattığı tüm unutulmaz değerler için sonsuz teşekkür ederiz. Galatasaray ailesine ve bu şanlı armaya verdiğin tüm emekler için minnettarız. Kariyerinin bundan sonraki döneminde sana ve ailene başarılar dileriz, Errick."

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GEÇEN SEZON NE YAPTI?

Errick McCollum, geçen sezon Galatasaray MCT Technic forması ile Basketbol Süper Ligi'nde 14,8 sayı, 3,1 ribaund ve 2,0 asist ortalamalarıyla oynadı.

ABD'li oyuncu Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 16,1 sayı, 3,3 ribaund ve 1,8 asist istatistikleri yakaladı.

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